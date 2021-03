Patrício não recupera e dá lugar a José Sá na Seleção

Rui Patrício, segundo a Federação de Futebol, "não recuperou de forma satisfatória do traumatismo" que sofreu ao serviço do Wolverhampton, na segunda-feira no jogo com o Liverpool (derrota por 1-0), e foi substituído por José Sá (Olympiacos) na convocatória da Seleção, que vai disputar três jogos de qualificação para o Mundial de 2022. José Sá junta-se a Anthony Lopes e a Rui Silva, os outros guarda-redes para os encontros com Azerbaijão (Turim, quarta-feira), com a Sérvia (Belgrado, sábado) e com o Luxemburgo (dia 30).



Entretanto, a França levantou as proibições de os jogadores viajarem para fora da União Europeia, devido à Covid-19. Assim, além de Anthony Lopes (Lyon), também Danilo (PSG), José Fonte e Renato Sanches (Lille) vão poder jogar na Sérvia.

