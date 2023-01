Dois golos de Paulinho permitiram esta terça-feira ao Sporting derrotar o Arouca (2-1), garantir a presença na final da Taça da Liga (onde defronta o vencedor do jogo de hoje entre o FC Porto e o Ac. Viseu), e manter Rúben Amorim imbatível nesta prova, com 14 vitórias em 14 jogos.



Num jogo emocionante e com alguns casos de arbitragem, o Sporting acabou por fazer prevalecer a lei do mais forte.









