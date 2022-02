Paulinho bisa na vitória do Sporting no dia em que chega a 'concorrência'

Sem ressaca, nem travão. Depois da vitória na Taça da Liga, o Sporting voltou à ‘fiesta’ no campeonato, num resultado que teve muito dos espanhóis Porro e Pablo Sarabia, numa parceria que se tornou uma ‘PPP’ graças a Paulinho: o avançado respondeu com um bis à contratação de Slimani no mercado de janeiro.Para início de conversa, três remates e três golos no Jamor. Ainda muitos adeptos entravam no Estádio Nacional e já o Sporting abanava com as redes. Os ‘hermanos’ Porro e Sarabia entendem-se à maravilha na direita e o homem emprestado pelo PSG serve Paulinho na perfeição - o português, a abrir noite feliz, não falha o 0-1.A ‘fiesta’ continuava e é em castelhano que este leão melhor se expressa. Ugarte passa para Porro e o lateral, do meio do Jamor, envia um míssil que só acaba na baliza. Um belíssimo remate a dar o 0-2, aos 17’.Só que o registo de tentativa-golo teve também continuidade no lado contrário. Nuno Santos não consegue aliviar de forma devida e Abel Camará, de primeira, comprovou que era mesmo quarta-feira de golos bonitos. Bola ao ângulo, apesar do esforço de Adán. 1-2 , que não se tornou 2-2 logo a seguir precisamente devido ao esforço de Adán, perante o mesmo Camará, completamente isolado.A instabilidade no resultado teve ponto final ainda nos descontos da primeira parte. O cruzamento de Nuno Santos é perfeito e Sarabia, sozinho ao segundo poste, encosta para o terceiro do campeão nacional.Se a ida para os balneários foi cheia de sorrisos, com sorrisos se fez também o regresso. Sem surpresas nos intervenientes: combinação na direita entre Sarabia e Porro e o cruzamento do lateral a ir direito para a cabeça de Paulinho - finalização perfeita do avançado no 1-4.Com tudo resolvido, Rúben Amorim pôde começar a gerir o plantel e, entre oportunidades falhadas pelo meio, o momento seguinte de celebração foi mesmo de substituição. O reforço Edwards ouviu aplausos no aquecimento e no momento de estreia com as novas cores, aos 78’, teve uma belíssima arrancada pela direita e esteve perto de marcar aos 80 minutos.Vitória sólida do Sporting, que repõe a distância de seis pontos para o líder FC Porto. Seis pontos que agora também separam os leões do terceiro lugar ocupado pelo Benfica.Em castelhano se entende este Sporting. A ala direita de Porro e Sarabia foi uma avenida cheia de sinais verdes que deu para o leão acelerar rapidamente para a vitória. Paulinho soube lucrar com a ajuda dos ‘hermanos’: dois golos num ‘olá’ a Slimani.O Belenenses não sai do vermelho e começa a ter as contas da permanência bem complicadas. Nota para o facto de o Sporting ter, na antecâmara da visita ao Dragão, cinco jogadores em perigo de exclusão: Esgaio, Porro, Palhinha, Pote e Sarabia.Safira usou o cotovelo num lance com Gonçalo Inácio e arriscou até a expulsão direta, mas pelo menos devia ter visto o segundo amarelo. Lance de grande dúvida com Neto na área leonina: faz o corte, mas o movimento seguinte derruba o adversário.Surpreendido no golo, fez uma grande defesa com Camará isolado.Opta por jogar fácil, o que o tornou eficaz.É o estagiário de Coates. Um líder.Um cabeceamento perigoso, mas revelou carências a sair a jogar com bola.Imparável. Tem papel ativo em três golos. Fez um golão com uma bomba de fora da área.Foi a surpresa e cumpriu. Muito ativo no meio-campo. Assiste Porro no 2-0.Não deslumbrou mas mostrou bons pormenores. Está longe da sua melhor forma.Melhor a atacar do que a defender. Assistiu Sarabia no 3-1.Grande jogada a oferecer o primeiro golo a Paulinho. Ativo, acabou por fazer o 3-1.Desperdiçou boas ocasiões de golo, mas esteve em dois tentos.A chegada do reforço Slimani parece ter libertado Paulinho, que bisou esta quarta-feira. Fez o primeiro com uma emenda ao 2.º poste e o quarto com um cabeceamento à ponta de lança.Atirou uma bomba perigosa.Refrescou o meio-campo e trouxe qualidade na posse.Agitou.Boas subidas.Cheio de vontade. Só não marcou por muito pouco.Frederico Varandas e Nuno Sousa formalizaram esta quarta-feira as suas candidatura à presidência do Sporting, no sufrágio que vai decorrer no dia 5 de março. Varandas, atual presidente, admite que avança com "sentimento de dever cumprido" e fala em "mandato histórico" face aos resultados. Já Nuno Sousa assume-se como "uma alternativa vinda da bancada". Ricardo Oliveira é o terceiro candidato.