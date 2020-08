Paulinho continua com pé quente no Sp. Braga

Paulinho continua com pé quente. O avançado do Sp. Braga voltou, este sábado, num treino intenso entre duas equipas escalonadas por Carlos Carvalhal, a demonstrar as razões pelas quais foi um dos melhores marcadores da Liga.

Paulinho acabou a temporada em grande e inicia a preparação para a nova época igualmente em bom plano.





Este sábado, o dianteiro fez um grande golo num treino em que os encarnados venceram (2-0) os verdes. Fransérgio apontou o outro tento numa partida que durou uma hora (meia hora cada parte) e cujos primeiros 30 minutos foram disputados com grande intensidade. O jogo-treino assinalou a estreia absoluta de Rodrigo Gomes, de 17 anos, nos trabalhos com a equipa principal.

O artilheiro dos bracarenses, depois da época que fez e tendo em conta a forma como se encontra nesta fase, para lá de estar à espera de uma eventual transferência, sonha, naturalmente, com a convocatória (segunda-feira é anunciada) para a Seleção. Paulinho, como os minhotos já fizeram saber, só sairá por 30 milhões de euros.



Os clubes ingleses são apontados como os principais candidatos à compra do futebolista, com destaque para o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo. Se Raúl Jiménez deixar os Wolves – estará na mira da Juve –, Paulinho tem caminho aberto para a equipa mais portuguesa de Inglaterra.