Um golo de Paulinho (77’) valeu este sábado o triunfo do Sporting sobre o Portimonense, num jogo em que Pote até falhou um penálti e houve duas bolas nos ferros. Mesmo assim, os leões conseguiram uma das melhores séries de vitórias (4) da época.



Rúben Amorim procedeu a algumas alterações na equipa a pensar no jogo de quinta-feira com o Arsenal, para a Liga Europa.









