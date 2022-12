Paulinho é um dos jogadores mais exigentes do plantel do Sporting e foi por isso que não celebrou efusivamente os dois golos que apontou na vitória dos leões sobre o Farense (6-0) na Taça da Liga, apurou o CM.



O avançado do Sporting ficou desgostoso quando falhou a primeira oportunidade de golo, em que surgiu isolado e rematou ao lado da baliza (8’).









Ver comentários