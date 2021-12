Paulinho vai ter alta médica da Covid no sábado, quando o Sporting joga em Barcelos para a 15ª jornada do campeonato. Se Rúben Amorim assim o entender, e tudo indica que sim, o avançado defronta o Gil Vicente no próprio dia em que termina o isolamento.Paulinho teve um teste PCR positivo na passada quinta-feira, dia 13.