Paulinho reintegrado nos treinos do Sporting, Arthur Gomes em estreia

O avançado Paulinho regressou este sábado aos treinos na equipa de futebol do Sporting, no dia seguinte ao triunfo frente ao Estoril Praia (2-0), numa sessão que marcou a estreia do extremo Arthur Gomes.

Paulinho, que tem estado afastado da equipa devido a lesão, já foi reintegrado, enquanto Arthur Gomes, contratado ao Estoril no último dia do mercado, fez o primeiro treino na equipa orientada por Rúben Amorim.

Ausente dos trabalhos continua o avançado Jovane Cabral, que fez apenas tratamento.

Os titulares do triunfo frente ao Estoril Praia, na quinta jornada da I Liga de futebol, fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo na Academia em Alcochete, enquanto os restantes trabalharam às ordens do técnico, num treino que contou com vários jovens da formação.

O Sporting regressa ao trabalho no domingo de manhã, de novo na Academia em Alcochete.