Paulinho regressou ontem aos treinos do Sporting sem limitações, mas ainda está em dúvida para o embate com o Paços de Ferreira no domingo (20h30, Sport TV 1).



Totalmente recuperado da fascite plantar no pé direito, contraída em abril, Paulinho integrou os trabalhos de preparação para a visita à Mata Real, mas ainda não deverá fazer parte dos convocados.









