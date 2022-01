Paulo Bernardo está a colocar em risco o lugar de João Mário no onze do Benfica, apurou o CM. São cada vez mais as vozes a defender que o médio de 19 anos devia ser titular, mesmo que isso implique a ida para o banco do internacional português, de 29 anos.Paulo Bernardo suscita muita expectativa junto dos adeptos, que lhe apontam grande talento.