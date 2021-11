Paulo Bernardo infetado com Covid-19

O jogador Paulo Bernardo, médio da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica, testou positivo à Covid-19 nos exames de despistagem realizados na Seleção Sub-21 de Portugal.A informação é avançada pelo clube através de um comunicado.O médio André Almeida também vai falhar a receção da seleção portuguesa de sub-21 ao Chipre, já que o teste positivo de Paulo Bernardo, obriga a que André Almeida cumpra um período de isolamento por exposição.

Ambos foram dispensados do estádio da equipa das 'quinas', em Lagos.

Portugal venceu o Chipre por 1-0, na sexta-feira, e assumiu a liderança do Grupo D de qualificação para o campeonato da Europa da categoria de 2023, com 12 pontos, mais um do que a Grécia, que tem mais um jogo disputado.

O selecionador Rui Jorge falhou o encontro no Chipre e vai também estar ausente do encontro de terça-feira, igualmente por estar infetado com o coronavírus que provoca a covid-19, sendo a equipa das 'quinas' sido orientada pelo adjunto Romeu Almeida.