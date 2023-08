Paulo Fonseca avisa Benfica e Sp. Braga: "Dinheiro russo virá a pingar com o sangue das crianças"

Sem papas na língua, Paulo Fonseca deixou um apelo nas redes sociais para que nem o Benfica nem o Sp. Braga aceitem vender o passe de qualquer jogador a clubes russos."Durante esta semana tenho lido que o Benfica e o meu SC Braga estão a considerar vender o Chiquinho e Tormena a clubes russos. O Benfica, que de forma exemplar tem desenvolvido campanhas de ajuda à Ucrânia desde o início da guerra. O meu Braga comandado por pessoas sensíveis e com corações enormes. Não quero acreditar. Recuso-me a fazê-lo", escreveu na sua conta na rede social X (antigo Twitter) o técnico português, atualmente ao comando dos franceses do Lille.Paulo Fonseca foi mesmo mais longe no seu apelo emotivo. "Eu sei que o tempo passa e as pessoas nas suas casas tendem a já não ouvir muito as notícias relacionadas com a guerra na Ucrânia, mas todos os dias a Rússia continua a matar pessoas e, principalmente, crianças inocentes, se calhar algumas delas em casa enquanto assistem a algum jogo de futebol", frisou o treinador, acrescentando: "Uma coisa eu sei. Se o Benfica e o meu Braga fecharem negócio com os clubes russos esse dinheiro virá a pingar com o sangue das crianças que morrem todos os dias na Ucrânia. E muitas dessas crianças amavam o futebol."O português trabalhou entre 2016 e 2019 no Shakhtar Donetsk e quando o conflito rebentou, em fevereiro de 2022, encontrava-se com a família (a esposa é ucraniana) no país e teve que fugir de carro através da Moldávia. Por isso, reforçou o apelo para as equipas portuguesas seguirem um exemplo que veio de Itália."Há duas semanas um clube russo tentou comprar o Rogério, defesa esquerdo do Sassuolo. O clube italiano recusou a entrar em negociações e afirmou que, por questões éticas relacionadas com a guerra, jamais o faria. Fiquei orgulhosamente a pensar que o 'meu mundo' continua a ser um exemplo. Lanço um apelo para o Benfica e o meu Braga seguirem o exemplo do clube italiano", sublinha Paulo Fonseca.