Paulo Fonseca, treinador da Roma, é o segundo técnico mais bem pago em Itália, com um vencimento anual de 2,5 milhões de euros, segundo o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’. No topo da lista, com quase 10 milhões de diferença para o português, está Antonio Conte, treinador do Inter Milão.Gian Piero Gasperini, da Atalanta, é quem ocupa a última posição do pódio, com um rendimento de 2, 2 milhões. Andrea Pirlo, da Juventus, recebe 1,8 milhões e ocupa a sétima posição.