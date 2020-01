Paulo Gomes concorre às eleições do V.Setúbal: "Prometo dedicação e rigor"

Paulo Gomes concorre às eleições do V. Setúbal, que se realizam sexta-feira. Encabeça a Lista D.

Correio da Manhã – Qual é o lema da candidatura?

Paulo Gomes – Primeiro o Vitória.

– Qual é a prioridade?

- Credibilizar e unir os vitorianos em torno de um objetivo comum.

– Qual é o maior problema do clube?

- O seu passivo, a falta de capacidade de mobilização e as infraestruturas.

– Que apoios reúne?

- Temos um parceiro para apoio de tesouraria e para investimento.

– E de quem?

- [Não respondeu]

– O que promete aos sócios?

- Prometo dedicação, rigor e competência. Credibilizar para poder crescer.

- Qual a política para o futebol?

- Criação de uma estrutura profissional, com uma ideia comum de clube, de forma a interligar as estruturas do futebol profissional, dos sub-23 e da formação. Gerar talento é o objetivo.

– Caso seja eleito, vai manter o treinador de futebol?

- Sim. Acredito plenamente no seu trabalho.

– Vai reforçar a equipa no mercado de janeiro?

- Muito pontualmente em setores perfeitamente identificados e em função também de eventuais saídas. A força está no grupo de trabalho.

– Qual a política para as modalidades?

- Pretendo um Vitória eclético, apoio estrutural às modalidades sempre com autossustentação. A exceção será sempre o andebol, historicamente a nossa segunda modalidade.



LISTA D

Candidato

Paulo Alexandre Tavares Gomes



Idade

50 anos



Profissão

Empresário no ramo do ensino



Naturalidade

Setúbal



Número de anos de sócio

36



Cargos de dirigente no V. Setúbal

Coordenador de futsal; vice-presidente da direção (2017-19); administrador da SAD (2019)