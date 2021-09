Júlio Loureiro, o funcionário judicial de Guimarães que se senta no banco dos réus no âmbito do processo E-Toupeira, nega perentoriamente a prática de qualquer crime. Em tom muitas vezes acintoso para o Ministério Público, o arguido disse esta quarta-feira, na primeira sessão de julgamento, que tudo não passa de uma fantasia e de manipulação por parte da Polícia Judiciária.