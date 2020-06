Paulo Gonçalves participou em transferência de jogador partilhado por Benfica e Desportivo das Aves

O antigo assessor jurídico da SAD do Benfica e principal arguido do processo E-toupeira, Paulo Gonçalves, abandonou o cargo nas "águias" a 17 de setembro de 2018 mas, de acordo com os registos da conservatória, permanece como "secretário da sociedade" e terá mesmo intermediado uma transferência de um jogador partilhado por Benfica e Desportivo das Aves.

De acordo com o Público, o brasileiro Lucas Linhares, conhecido no mundo do futebol por Luquinhas, foi comprado pelo Légia de Varsóvia, da Polónia, por 450 mil euros, em julho de 2019, com a empresa Profute Consultoria, constituída por Paulo Gonçalves em janeiro desse ano, a surgir como intermediária do jogador – mesmo que o mesmo tenha sido representado por outra agência, a Eurofoot BV, desde que tinha chegado a Portugal, em 2014.

O jornal refere ainda que, apesar do jogador ter percentagens iguais do seu passe repartidas por Benfica e Desportivo das Aves, o crédito da transferência foi concedido ao Benfica de forma a pagar dívidas que os avenses mantinham com as "águias".