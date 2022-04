Paulo Sousa e Abel Ferreira empatam no Brasileirão

Num dos duelos mais aguardados do início do Brasileirão, por colocar frente a frente dois candidatos ao título e também dois treinadores portugueses, o Flamengo e o Palmeiras empataram (0-0) em jogo antecipado da 4ª jornada do Brasileirão.Com o Estádio Maracanã completamente lotado (perto de 70 mil pessoas), as equipas anularam-se. Mas o jogo esteve muito longe de ser enfadonho. Muito pelo contrário. Foi vivo, intenso, com bastantes situações de golos em ambas as balizas. O nulo apenas se explica porque as defesas foram mais eficazes que os ataques. Mas a emoção esteve sempre presente. Houve mais Palmeiras na primeira parte e mais Flamengo na segunda, mas nenhum dos opositores esteve mal em qualquer um dos períodos.Junto aos respetivos bancos, Paulo Sousa (Flamengo) e Abel Ferreira (Palmeiras) estiveram muito interventivos. No final, Sousa considerou que a sua equipa esteve mais perto de ganhar. "Merecíamos muito mais por tudo o que fizemos. Tivemos uma primeira parte extraordinária e uma segunda de maior controlo. A única coisa que acabou por não acontecer foi o golo, que merecíamos", disse Paulo Sousa.Já Abel Ferreira admitiu justiça no resultado e falou do começo de prova irregular. "Claro que me preocupa porque queremos somar pontos. Temos objetivos no Brasileirão e neste momento só temos dois pontos". A sua equipa está no 15º lugar enquanto o Flamengo é 3º, com cinco pontos. Lidera o Corinthians, de Vítor Pereira, com seis pontos, que na ronda seguinte visita o Palmeiras.