"Peço desculpa a todos os adeptos": Otamendi fala sobre início de época difícil no Benfica

"Desculpa e Obrigado são as palavras que levo no final deste jogo.

Desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início, e obrigado...obrigado aos meus companheiros que estão sempre comigo e me apoiaram do primeiro ao último minuto.

Vou trabalhar ainda mais para melhorar", pode ler-se na mensagem.



Otamendi retratou-se esta segunda-feira a todos os adeptos do Benfica após a vitória frente ao Marítimo. O defesa central voltou a protagonizar um erro grave durante o encontro e ofereceu o primeiro golo à equipa da Madeira.