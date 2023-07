O ex-campeão do Mundo Mads Pedersen (Trek) venceu este sábado ao sprint a 8.ª etapa da Volta à França, em Limoges, derrotando na linha de meta os belgas Jasper Philipsen (Alpecin) e Wout van Aert (Jumbo). A etapa ficou marcada de forma negativa pela desistência do britânico Mark Cavendish (Astana), devido a queda. Fraturou a clavícula direita e, em consequência, um parafuso na articulação acromioclavicular (aí colocado desde uma queda na Volta à França de 2017) ficou solto, informou a equipa. Fica assim impedido (nesta edição, pelo menos) de bater o recorde de vitórias na prova francesa e que partilha com o belga Eddy Merckx: 34 para cada.









A tirada, de 200,7 km, decorreu de forma tranquila. A fuga do dia com três ciclistas esteve sempre controlada pelo pelotão Nos quilómetros finais, a Jumbo colocou-se na frente com vista a preparar o sprint para Van Aert. Mas Pedersen foi o mais forte.

Jonas Vingegaard (Jumbo) lidera e Tadej Pogacar (UAE) está a 25 segundos. Rúben Guerreiro (Movistar) é 30.º, Nélson Oliveira 70.º e Rui Costa 79.º. Este domingo corre-se a 9.ª etapa com chegada ao alto de Puy de Dôme, onde o Tour não vai há 35 anos.