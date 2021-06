Pedrinho sai do Benfica e ruma ao Shakhtar Donetsk por cinco temporadas

Pedrinho prepara-se para deixar o Benfica e rumar ao Shakhtar Donetsk, numa transferência que estará perto dos 18 M€, apurou Record. Um valor bastante próximo daquele que o clube da Luz deve ao Corinthians – o jogador chegou há um ano mas o pagamento só irá arrancar em breve.



O interesse do conjunto ucraniano já era conhecido, mas o processo ficou ontem praticamente concluído entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e José Boto, diretor desportivo do Shakhtar Donetsk, que estiveram reunidos durante a tarde no Benfica Campus.

