Pedro Gonçalves na mira do Arsenal

Pedro Gonçalves está na mira do Arsenal e pode ser o principal reforço dos ‘gunners’ para a nova temporada, revelou esta quarta-feira a imprensa inglesa.O extremo, muitas vezes utilizado por Amorim a médio-ofensivo, deixou a sua marca em Inglaterra com o golo de chapéu que acabou por permitir os leões irem a penáltis e eliminarem o Arsenal da Liga Europa. O golo, um candidato ao Prémio Puskas (melhor golo do ano), convenceu os ingleses.Apesar de ter contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões, o Arsenal não está preocupado e acredita que pode fechar o negócio.Os ‘gunners’ entram assim na corrida pelo extremo que também é cobiçado pelo Aston Villa. Considerado um dos pesos pesados da equipa por Rúben Amorim, os leões tentam comprar mais 40% do passe de Pote ao Famalicão por 8 milhões de euros de forma a ficaram com 90%.Nas negociações com o Famalicão, os leões tentam incluir a compra do espanhol Iván Jaime por 6 milhões de euros. É que o Málaga ainda detém 25% do passe do avançado de 22 anos.