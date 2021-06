Pedro Gonçalves no meio-campo do onze do ano da I Liga com Palhinha e Sérgio Oliveira

O futebolista do Sporting Pedro Gonçalves foi escolhido pelos capitães e treinadores das equipas da I Liga para o onze do ano, ao lado de Sérgio Oliveira e João Palhinha no meio-campo, informou esta terça-feira a liga de clubes.

Pedro Gonçalves, de 22 anos, contratado pelo Sporting ao Famalicão no final da época transata, constituiu a maior revelação da prova ao ser eleito por oito vezes o melhor em campo e ao tornar-se no melhor marcador da I Liga, com 23 golos em 32 jogos.

"Agradeço a todos os capitães e treinadores que votaram em mim. É um orgulho ser reconhecido pelo meu trabalho", disse o médio ofensivo dos 'leões', que foi uma 'pedra' crucial para o Sporting e para o treinador Rúben Amorim na conquista do título nacional.

O jogador foi um dos três médios mais votados por parte dos treinadores e capitães das equipas da I Liga, ao lado do portista Sérgio Oliveira e do seu companheiro de equipa Palhinha.

Ao título de campeão, Pedro Gonçalves juntou o estatuto de melhor marcador da prova, tendo somado ainda 2880 minutos, duas assistências e oito prémios 'Homem do Jogo' da I Liga.