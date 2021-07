Pedro Marques facilita contratação de Ugarte pelo Sporting

A contratação de Manuel Ugarte está perto de ficar concluída pelo Sporting, mas o Famalicão quer incluir no negócio o avançado Pedro Marques, apurou o Correio da Manhã.









O avançado, de 23 anos, formado nos leões, pouco jogou nesta pré-época devido a uma lesão, mas agrada ao conjunto minhoto que não esquece a boa meia temporada (2020/2021), realizada ao serviço do Gil Vicente por empréstimo.





Leia também Fatura de 25 milhões de euros do Sporting adia contratação de avançado Ugarte está em isolamento até final da semana devido a ter contraído Covid-19 e só cumprida a quarentena é que o negócio deverá avançar. Há muito que Rúben Amorim fez saber que o médio uruguaio de 20 anos é o eleito para disputar o lugar com Palhinha como médio mais defensivo.

Do lado do Famalicão, os dirigentes têm-se revelado intransigentes nas negociações. Exigem 6,5 milhões de euros por metade do passe do jogador. Agora, pretendem incluir o passe de Marques nas negociações que só devem estar concluídas após o Sporting jogar com o Sp. Braga na Supertaça, no próximo sábado. À espera de Ugarte em Alvalade está um contrato de cinco épocas.