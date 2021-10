Pedro Porro abandona treino de Espanha devido a problema físico

O lateral Pedro Porro, do Sporting, abandonou esta sexta-feira mais cedo o treino da seleção espanhola, que prepara a final da Liga das Nações de futebol, devido a queixas no gémeo direito.

O futebolista dos 'leões' sofreu um toque na perna direita durante um dos exercícios e acabou por deixar o relvado e seguir para os balneários, para fazer tratamento, de acordo com a EFE.

Além de Porro, o selecionador espanhol, Luis Enrique, apenas não contou com Ferran Torres, que está a realizar um plano de recuperação ao pé direito, depois de ter terminado com queixas a partida com Itália, das meias-finais da Liga das Nações, em que marcou os dois golos do triunfo espanhol (2-1).

A Espanha defronta no domingo a França, na final da Liga das Nações, em Milão, para decidir quem sucede a Portugal como segundo vencedor da prova.