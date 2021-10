Pedro Porro contraiu uma entorse traumática no tornozelo direito no jogo da Taça de Portugal com o Belenenses (triunfo por 4-0), mas acredita que pode estar no jogo com o Besiktas, na terça-feira, na Turquia, para a Liga dos Campeões, apurou o CM.O lateral-direito esteve apenas 12 minutos em campo no Restelo.