A entrada de Pedro Porro para o lugar de Ricardo Esgaio pode ser uma aposta firme de Rúben Amorim para o clássico de sábado, no Estádio José Alvalade.O técnico do Sporting acredita que para o duelo com o FC Porto (20h30) o espanhol seja a melhor arma para ajudar a fazer dano ao adversário, que tem tido o central Iván Marcano como lateral improvisado na esquerda da defesa.