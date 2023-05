O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, vai apresentar a recandidatura à liderança do organismo na quinta-feira, informou esta terça-feira a sua assessoria imprensa.

A apresentação da recandidatura à liderança do organismo para o quadriénio 2023-2027 vai decorrer no Hotel Pestana Palace Freixo (Sala Visconde de Azurara), no Porto, pelas 11h30.

O antigo árbitro, de 52 anos, poderá cumprir o terceiro mandato à frente do organismo, que preside desde julho de 2015.