Pedro Proença está infetado com Covid-19, apurou o CM. O diagnóstico foi conhecido esta segunda-feira, após testes.Isto significa que o presidente da Liga vai participar por videoconferência na Assembleia Geral Extraordinária daquele organismo, que está marcada para terça-feira.Recorde-se que Pedro Proença esteve recentemente com João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto.(Em atualização)