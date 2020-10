Saiba quais são os cinco jogos que servirão de teste ao regresso do público aos estádios

Depois de ter reunido com a Direção-Geral da Saúde e com o Governo, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, revelou quais os cinco jogos que vão servir como testes-piloto para o regresso do público às bancadas dos estádios, nas competições profissionais de futebol."Numa sequência de cinco jogos que se iniciará amanhã, obviamente, com o Santa Clara-Gil Vicente. Depois os dois jogos da Seleção Nacional e no dia 8 o Académico Viseu-Académica e culminará com o Feirense-Chaves", referiu o dirigente.Assim sendo, já este sábado nos Açores haverá público na bancada do Estádio São Miguel, 10% da lotação total, no confronto da 3.ª jornada da liga portuguesa, entre Santa Clara e Gil Vicente. Depois, os dois jogos da Seleção Nacional, o particular com a Espanha no dia 7 e a receção à Suécia para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, no dia 14. Também os jogos em atraso da 2.ª Liga, referentes à primeira jornada da competição, entre Ac. Viseu e Académica, no dia 8, e o Feirense-Chaves, no dia 15, serão alvo deste teste.