Pedro Ribeiro ouvido na Liga sobre caso no túnel do Jamor

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, foi esta sexta-feira ouvido como testemunha pela Comissão de Instrutores da Liga sobre os incidentes do caso do túnel do Estádio Nacional, onde terá sido, alegadamente, agredido com um soco pelo técnico portista Sérgio Conceição, no intervalo do jogo que acabou empatado a uma bola.O técnico do Belenenses SAD remeteu-se ao silêncio. Acompanhado pelo seu advogado pessoal, Vasco Azeredo, entrou e saiu da sede da Liga, no Porto, sem prestar declarações.já mostrou as imagens de videovigilância do túnel, as mesmas que estão na posse da polícia e da Liga. Percebe-se que há confusão na entrada do túnel, quando os intervenientes ainda desciam as escadas. Terá havido gritos, pois um dos indivíduos que seguia à frente parou e olhou para trás.Além da confusão, percebe-se que ocorrem alguns empurrões. Há também quem tente separar os intervenientes.Sérgio Conceição, que ainda não foi ouvido na Liga, acaba por se destacar do grupo e dirige-se sozinho para o balneário. É ainda possível ver que há um grupo de elementos do FC Porto que faz uma ‘barreira’, separando o técnico dos elementos do Belenenses SAD. Mais atrás vê-se jogadores dos dois clubes a dirigirem-se tranquilamente para o balneário.O Belenenses SAD-FC Porto aqueceu ao intervalo, depois de os anfitriões se terem colocado em vantagem com um golo que os dragões dizem ser precedido de uma mão.O incidente do túnel ficou ainda célebre com a frase atribuída a Pedro Ribeiro: "Ó boi. Deu-me um soco", no momento em que se dirigia para o balneário.O FC Porto iniciou esta sexta-feira a preparação do jogo de amanhã (19h15) com o D. Chaves para a Taça da Liga. Os dragões não tiveram descanso, mas não há lesões a registar. Os portistas voltam a treinar hoje pelas 10h00 no Olival.Danilo Pereira vai regressar à titularidade no FC Porto, que no jogo de amanhã com o Desp. Chaves, da II Liga, tentará garantir a passagem à final four da Taça da Liga.O ‘trinco’ portista foi poupado por Sérgio Conceição, mas já alinhou durante 22 minutos no triunfo sobre o Santa Clara (1-0) na Taça de Portugal.Os dragões decidem o apuramento com os flavienses, pois ambos têm seis pontos. Casa Pia e Santa Clara são as outras equipa do grupo.