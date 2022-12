Pelé ganhou o estatuto de rei nos relvados, mas também teve uma vida preenchida fora do futebol. Estrela num tempo em que os contratos, por muito que fossem pagos acima da média, estavam longe dos valores estratosféricos que hoje se praticam, só fez fortuna bem depois de pendurar as chuteiras.



De acordo com o site especializado Celebrity Net Worth, o património líquido de Pelé está avaliado em 100 milhões de dólares, cerca de 94 milhões de euros.









Ver comentários