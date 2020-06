Pelé é ‘rei’ há 50 anos

Fez ontem 50 anos que Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, entrou na história como ‘rei’ do futebol, ao ser o único a vencer três títulos mundiais.A glória escreveu em 1970, no Estádio Azteca (México), uma página ímpar na história do Brasil e da modalidade, depois de conquistar os Campeonatos do Mundo de 1958 e 1962. Os canarinhos, com o ‘rei’ entre os eleitos, venceram a Itália (4-1), na final da nona edição do Mundial.A única derrota de Pelé em mundiais (participou em quatro) foi em 1966, em Inglaterra, frente a Portugal (3-1), em embate da última jornada da fase de grupos. "Entre dezenas de ‘reis’, foi o melhor", afirmou o ex-internacional português António Simões, que esteve presente no único desaire do craque na competição.Pelé, de 79 anos, pode orgulhar-se de uma carreira de sucesso. O antigo avançado, que jogou grande parte da carreira no Santos (hoje treinado pelo português Jesualdo Ferreira) é o melhor marcador da história do futebol, com 1283 golos .