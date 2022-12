Pelé vai continuar internado ainda sem previsão de alta hospitalar

Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil.

"O paciente continua a apresentar uma melhoria do quadro clínico, principalmente da infecção respiratória. Permanece num quarto normal, consciente e com sinais vitais estáveis", informou a equipe médica do Hospital Albert Einstein.



O ex-futebolista brasileiro Pelé vai continuar internado não havendo, ainda, previsões de quando poderá receber alta, informou esta segunda-feira o relatório médico divulgado pelo hospitalO antigo internacional brasileiro, de 82 anos, luta contra um cancro do cólon desde setembro de 2021 e está hospitalizado desde o final de novembro para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia.