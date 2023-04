Penálti dá gás a pressão do Dragão

“No início do jogo tivemos alguns erros individuais, permitindo ao Paços aproximar-se da nossa baliza. Depois dominámos o jogo. O Paços esteve bem defensivamente. Foi agressivo e se jogasse sempre desta forma dificilmente descia de divisão”, disse Sérgio Conceição. O técnico reconheceu que o jogo não estava fácil no primeiro tempo, apesar de algumas oportunidades: “O Taremi, num lance onde provavelmente existe penálti, desperdiçou. Na segunda parte com um a mais, não é que isso facilitasse tal como aconteceu no jogo como Casa Pia, fomos inteligentes e pacientes em procurar o golo. Falhámos quatro, cinco, seis ocasiões claras. Podíamos ter terminado o jogo mais descansados”, salientou o treinador, que desvalorizou o facto de passar pelo menos um dia a um ponto do líder Benfica: “Isso não muda nada, queremos é ter mais um ponto que o adversário em maio.”



"Lutámos muito".

"Lutámos muito desde o início. A forma como nos empenhámos no jogo foi decisiva. Na minha opinião o árbitro poderia ter dado mais dois penáltis a nosso favor. Falhei golos mas acabei por marcar e o mais importante foi a equipa ter ganho", disse Taremi, que marcou este sábado o 15.º golo na Liga.



Peixoto ataca Sérgio

"Não somos agressivos só com o FC Porto. Somos com todos. O Sérgio que se preocupe com a equipa dele", disse o técnico do Paços de Ferreira.



Eustáquio em nome da mãe

Taremi marcou o primeiro golo do FC Porto de penálti e nas celebrações correu para o banco de suplentes da sua equipa onde estava Eustáquio, a quem deu um abraço. O médio luso-canadiano perdeu recentemente a mãe e quando entrou em campo, na parte final do encontro, levava nas costas o nome da progenitora, Esmeralda.



É preciso recuar à jornada 3, em pleno mês de agosto de 2022, para ver o FC Porto tão próximo da liderança do campeonato. Uma vitória muito complicada este sábado em Paços de Ferreira permite aos portistas reduzir para um ponto a diferença para o Benfica, que só este domingo joga com o Estoril.Foi um dragão superofensivo, aquele que se apresentou na Mata Real. Otávio fez companhia a Uribe no meio-campo, deixando as alas entregues a Pepê e Galeno. Na frente, a dupla mais utilizada por Sérgio Conceição: Taremi e Evanilson.Certo é que foi o Paços a entrar melhor e a causar calafrios a Diogo Costa logo a abrir. Depois, o FC Porto pegou no jogo, mas a lentidão e as poucas ideias ofensivas quase nunca importunaram Vekic no primeiro tempo. Sem velocidade nos flancos, a equipa portista tentava os passes frontais que os centrais pacenses quase sempre anularam. Sem grandes ocasiões e sem grande qualidade ofensiva, o clima aqueceu aos 33 minutos quando Pepê caiu na área do Paços num lance com Antunes. Veríssimo assinalou penálti, mas acabou por reverter a decisão perante os protestos azuis-e-brancos.Quase a fechar o primeiro tempo, o Paços ficou a jogar com um a menos, após uma infantilidade de Hoslgrove que cometeu duas faltas em 56 segundos, acabando por ver duplo amarelo e consequente vermelho.O sufoco portista começou após o descanso com chance atrás de chance desperdiçada. Taremi falhou duas claras e Pepê outra. A festa e o golo do FC Porto acabariam por surgir de penálti. O avançado iraniano, que até então estava perdulário, não vacilou.Até final, a equipa portista acabou por dilatar de forma natural o marcador por Toni Martínez a passe de Namaso. Este domingo, e antes do duelo com o Famalicão para a Taça de Portugal, o FC Porto assiste com muita atenção o que o Benfica fará na Luz.Sérgio Conceição, depois de uma primeira parte fraca, mexeu no segundo tempo e teve o condão de agitar. André Franco ganhou o penálti, enquanto Toni Martínez e Namaso fabricaram o 2-0.O escocês Holsgrove até estava a ter uma exibição positiva. Mas ver dois amarelos e consequente vermelho no espaço de 56 segundos arruinou com qualquer pretensão do Paços em conseguir pontos.Aos 33’, Veríssimo assinala penálti. O VAR pediu que o árbitro visse o lance, acabando por reverter a decisão. Acertado na expulsão de Holsgrove (duplo amarelo). Aceita-se o penálti que deu o 1-0.