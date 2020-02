Penálti de Ronaldo evita derrota da Juventus nas 'meias' da Taça de Itália

Uma grande penalidade convertida pelo internacional português Cristiano Ronaldo, aos 90+1 minutos, assegurou esta quinta-feira à Juventus o empate 1-1 na visita ao AC Milan, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália de futebol.

Os 'rossoneri' dispuseram das melhores oportunidades na partida, perante uma Juventus que quase não existiu ofensivamente, e acabaram por ganhar vantagem aos 61 minutos, quando o croata Ante Rebic deu seguimento a um cruzamento de Samu Castillejo.

Contudo, em tempo de compensação, a Juventus dispôs de uma grande penalidade, que Cristiano Ronaldo não desperdiçou, colocando a equipa de Turim em vantagem na eliminatória.

Este foi 12.º golo do avançado luso em 2020, tendo 'faturado' nos oito encontros em que alinhou pelos 'bianconeri'.

O internacional sub-21 português Rafael Leão não saiu do banco de suplentes do AC Milan, que terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão do francês Theo Hernández, aos 71 minutos.

O jogo da segunda mão das meias-finais está agendado para 04 de março, em Turim.

Na outra 'meia', o Nápoles colocou-se em vantagem sobre o Inter de Milão, depois de na quarta-feira ter vencido por 1-0 na visita aos 'nerazzurri', com um golo do espanhol Fabián Ruiz.