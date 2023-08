O Sporting somou este sábado a primeira derrota na pré-época frente ao Everton (1-0), mas apesar do resultado fez um bom ensaio geral para o primeiro jogo na Liga (com o Vizela, dia 12).









A equipa de Amorim até entrou bem no jogo, com um futebol pressionante e objetivo. Apesar das ausências dos pesos-pesados Coates, Nuno Santos e Paulinho, os verdes-e-brancos mostraram bom nível e o resultado acaba por ser um pouco injusto. Face à produtividade ofensiva, não mereciam sair de Inglaterra com uma derrota.

Gyokeres, Pote e Geny Catamo (novidade como titular a lateral-direito) traduziram o futebol ofensivo em perigo, apesar de claudicarem na finalização. Mas revelaram boas combinações.









Leia também Sporting vence em Paços de Ferreira A formação inglesa mostrou-se aguerrida e faltosa. Adán, com uma dupla intervenção, negou golos a Doucouré e Calvert-Lewin com remates à queima-roupa.

Contudo, os ingleses acabaram por chegar à vantagem num penálti por mão de Quaresma na área. Ficam dúvidas quanto à decisão do juiz, que não teve o apoio do videoárbitro. Calvert-Lewin converteu o castigo máximo ao cair do pano da 1.ª parte.





Na etapa complementar, o Sporting entrou mais lento e menos pressionante. Situação que se agravou com as muitas substituições efetuadas. E a reação só chegou depois do remate de Onana ao poste (74’), com Afonso Moreira a mostrar-se a Amorim em duas ocasiões. Pote ainda atirou à trave, mas o leão ficou em branco.





E TAMBÉM



REUNIÃO FINAL



O Sporting já chegou a acordo com o Lecce para a contratação do médio dinamarquês Morten Hjulmand e recebeu a autorização para negociar as condições com o jogador de 24 anos. O atleta ficou fora dos convocados da equipa (na deslocação a Cádis) para poder reunir-se com os dirigentes leoninos.





“Não foi perfeito”



“Foi um bom jogo, não foi perfeito, porque perdemos, mas foi mais uma etapa cumprida, ainda há aspetos a melhorar”, disse Esgaio após a derrota.