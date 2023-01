Depois de dois resultados negativos a fechar 2022, o líder Benfica entrou em 2023 com uma vitória, com muito desperdício à mistura.



Aursnes foi a surpresa de Schmidt, não por ser titular, mas pela posição que ocupou em campo. Com o castigo de Rafa, foi o norueguês a dar apoio no ataque a Gonçalo Ramos.