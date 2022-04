"Pensa que é Deus e que pode fazer tudo o que quer": Ex-jogador do Liverpool deixa duras críticas a Ronaldo

O antigo defesa espanhol José Enrique, que jogou no Liverpool entre 2011 e 2016, tendo ainda passado por clubes como Newcastle, Valencia ou Saragoça, comentou o incidente de Cristiano Ronaldo com um jovem adepto à saída do jogo com o Everton e arrasou o craque português."Sempre disse isto, não gosto dele. Pensa que é Deus e que pode fazer tudo o que quer", atirou o ex-futebolista no Instagram. "Isto não significa que não seja um dos melhores jogadores da história do futebol, mas como pessoa não gosto dele."Cristiano Ronaldo terá atirado - com uma pancada na mão - o telemóvel de uma criança que filmava a saída dos jogadores depois do encontro em que o Manchester United perdeu com o Everton, por 1-0, no fim de semana.O capitão da Seleção portuguesa pediu depois desculpa pelo sucedido. A polícia, entretanto, emitiu um comunicado a explicar que está a investigar o incidente.