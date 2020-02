Pensar na Taça acaba em humilhação. Famalicão goleado pelo Vitória de Guimarães

Mudar dez jogadores de um jogo para o outro, e logo num dérbi, tem normalmente tudo para dar errado. E deu. O Famalicão, a pensar no jogo da Taça de Portugal com o Benfica, na terça-feira, foi humilhado em casa e logo pelo grande rival, o V. Guimarães.

Com uma equipa muito diferente daquela que deu excelente réplica na Luz, na última terça-feira (derrota 2-3), o Famalicão estendeu a passadeira à equipa da Cidade Berço. O inglês Edwards foi sempre uma seta apontada à baliza de Defendi. Depois, a magia dos médios acabou com a pouca organização defensiva famalicense. No lance do primeiro golo, André André entrou na área como quis para assistir Bruno Duarte. Minutos mais tarde, João Carlos Teixeira, num remate colocado, dilatou a vantagem. A expulsão de Anderson (27’) acabou por fragilizar ainda mais os visitantes, que só por muita sorte é que não foram para o intervalo com uma desvantagem mais volumosa.

A sorte que faltou no 1º tempo veio em dobro para o V. Guimarães após o descanso. Pêpê, Edwards e de novo João Carlos Teixeira ( o melhor dos vimaranenses) marcaram de rajada. Até final, cada remate, cada golo. Davidson e Edwards estabeleceram o 7-0 final.