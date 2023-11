A demissão do primeiro-ministro, António Costa, não impede a atualização das pensões no próximo ano, que irá abranger cerca de 2,7 milhões de pensionistas. Em média, os reformados vão ser aumentados em 6,2% no próximo mês de janeiro, estando garantido o cabimento na conta dos dinheiros públicos, caso não haja Orçamento do Estado para 2024.









