Já havia claros sinais de que havia um desalinhamento no projeto Vitória. Esta quarta-feira, tivemos uma reunião para falar sobre a planificação e o treinador excedeu determinados limites, nunca na vida admitiria isso como presidente do Vitória, o emblema do Vitória está mais alto do que tudo.” Foi desta forma que António Miguel Cardoso, presidente do V.









Ver comentários