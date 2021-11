O Benfica pretende que Pepa suceda a Jorge Jesus como treinador principal em 2022/23. Ao que o CM apurou, as águias já desenvolveram os primeiros contactos no sentido de reservarem o atual técnico do Vitória de Guimarães para a próxima temporada.O assunto está a ser gerido com pinças na Luz. O objetivo é preparar o futuro sem colocar em causa o presente.