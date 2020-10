O treinador do P. Ferreira acusou positivo à Covid-19 e já se encontra em isolamento profilático, escreve o "Record". O resultado foi conhecido hoje e comunicado de imediato à Autoridade de Saúde Local. Também dois elementos do staff profissional foram colocados de quarentena, como medida preventiva.



Pepa não vai assim estar no banco de suplentes no jogo do próximo domingo, contra o Santa Clara.

