O departamento médico dos dragões está a fazer todos os esforços para conseguir recuperar Pepe a tempo do clássico da Liga com o Benfica agendado para quinta-feira (21h00), no Dragão.





CM apurou, Pepe está com muita vontade de dar o seu contributo à equipa. Já tinha manifestado esse desejo no jogo da Taça de Portugal (3-0, na quinta-feira), mas ficou decidido que seria mais importante resguardar o experiente central, de 38 anos, para o jogo da Liga, considerado mais importante, face à luta pela conquista do título.



Apesar de a ausência de Pepe não se ter feito sentir no primeiro clássico, é agora considerado imprescindível. É que Sérgio Conceição acredita que vai defrontar um Benfica ferido no seu orgulho, devido à derrota pesada e à fraca exibição que teve nesse jogo, no qual sofreu o primeiro golo aos 31 segundos e aos 31 minutos já perdia por 3-0, que acabou por ser o resultado final.









O FC Porto vai manter o defesa-central a cargo do departamento médico até à hora do jogo. Este domingo, tanto Pepe (lesão na perna esquerda) como Marcano (operado ao pé direito) fizeram tratamento e realizaram trabalho de ginásio.





Sérgio Conceição acredita que poderá contar com o internacional português, mas tem procurado soluções. No primeiro clássico, a dupla de centrais foi composta por Mbemba e Fábio Cardoso, tendo este último convencido a crítica com uma boa exibição. Marcou pontos junto do técnico e dos adeptos que questionaram a contratação.





Conceição voltou este domingo a integrar nos treinos o central João Marcelo, de 21 anos, que alinha na equipa B e jogou um minuto frente às águias.

Toni Martínez aponta à titularidade



A expulsão de Evanilson no jogo da Taça de Portugal, em que bisou, abre as portas da titularidade a Toni Martínez. Sérgio Conceição vai manter-se fiel ao 4x4x2 e precisa de um novo parceiro para Taremi, num jogo crucial para manter a liderança da Liga, que partilha com o Sporting.