“O meu futuro é no FC Porto. Sabemos que, quando fazemos grandes jogos, acabamos por despertar interesse. Mas o meu foco sempre foi o FC Porto. Procuro melhorar e evoluir. Caso surja uma proposta, vamos avaliar no tempo certo”, disse Pepê ao Globoesporte, na segunda-feira.













O extremo brasileiro, de 26 anos, abordou ainda a adaptação à posição de lateral-direito. “Não tinha muita noção desse lugar. Mas Sérgio Conceição orientou-me e ajudou. Era difícil de jogar ali, ainda mais para mim, que sou ala”, disse.

O brasileiro, que conseguiu recentemente a nacionalidade italiana devido à ascendência por parte do pai, não esconde que está dividido na escolha da seleção: “Sonho desde criança em vestir camisola da seleção brasileira. Mas não tem como dizer não, porque a seleção italiana é tetracampeã do Mundo. É uma seleção muito visada. Não fecharia essa porta. Seria uma situação a pensar.”



Eustáquio falha o arranque da época

Eustáquio foi convocado pelo Canadá para a Gold Cup, uma situação que o vai obrigar a falhar o arranque dos trabalhos portistas. O jogador só estará livre a 17 julho e ainda terá de gozar férias.



Dragões dão quatro milhões de euros pelo lateral-esquerdo Juninho Capixaba

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) está referenciado pelo FC Porto como reforço para a nova temporada. Segundo a imprensa brasileira, já terá havido contactos exploratórios entre os clubes.

Os dragões estão dispostos a pagar quatro milhões de euros pelo jogador de 25 anos, mas o RB Bragantino pede o dobro (8 M €). A aquisição de Capixaba visa colmatar a provável saída de Wendell para os turcos do Galatasaray.