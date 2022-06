Pepe, defesa do FC Porto, já definiu os objetivos para a próxima temporada. “Espero que possamos sonhar com o título europeu”, disse o internacional português, de 39 anos, em declarações aos canais oficiais do clube .









Ao longo da carreira, o central conquistou três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid. Apesar de ainda não o ter feito pelo FC Porto, Pepe acredita que o clube tem condições para tal: “Espero uma época de conquista de títulos. Nós nunca tínhamos ganho à Juventus e, com o míster Conceição, ganhámos. Espero que esta camisola possa conquistar a Champions.” A referência à camisola prende-se com o facto de Pepe se ter apresentado com o terceiro equipamento do FC Porto, inspirado na primeira final europeia dos azuis-e-brancos, em 1984, na extinta Taça das Taças. Na altura, a equipa portista perdeu com a Juventus (2-1), em Basileia.

Agora, o central deseja que o desfecho seja diferente. O segredo poderá estar na coesão do plantel. “Quando todos nós lutamos e quando temos o objetivo de querer ganhar, as coisas tornam-se muito mais fáceis”, apontou o português.





O central revelou ainda os segredos da sua longevidade: “Tenho sorte de ter um staff que exige muito dos jogadores. O departamento médico é muito bom também, todos que trabalham no FC Porto fazem com que eu, aos 39 anos, possa dar um bom contributo.”