Pepe apresenta queixa por racismo na PSP após alegado insulto de Colombatto

O futebolista do FC Porto Pepe apresentou queixa à PSP após ter sido alvo de alegados insultos racistas durante a partida frente ao Famalicão esta quinta-feira. O jogador Santi Colombatto terá chamado Pepe de "mono", que em espanhol significa "macaco"."Temos de dar o exemplo. Quando perdemos, é chato, mas não podemos insultar nem humilhar o próximo", referiu o capitões dos dragões, citado num comunicado da newsletter 'Dragões Diário'.Quando o jogo terminou, com a vitória do FC Porto por 3-2, o central disse, em declarações à RTP, que apenas não abandonou o campo por respeito a todos os adeptos que tinham pagado para o ver a jogar.Pepe ainda teceu críticas ao árbitro, que terá assistido a toda a situação e não atuado. "Ele tinha autoridade e provas para mudar uma história negra do futebol e não o fez, é inadmissível", sublinhou.