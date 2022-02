"Aqui não há ninguém que se chame ‘titular’, a camisola tem o nome do jogador apenas, uns têm mais minutos do que outros." Foi desta forma que Sérgio Conceição desvalorizou este sábado a ausência de Pepe (a contas com um processo disciplinar, na sequência dos incidentes verificados no final do clássico com o Sporting), para a partida desta noite, com o Moreirense.