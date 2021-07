Pepe está no meio de uma tempestade... pelas piores razões. As imagens da entrada do central - a meias com Bruno Costa - sobre o médio Mkhitaryan, no FC Porto-Roma (1-1) de quarta-feira, percorreram o Mundo e rapidamente as críticas multiplicaram-se nas redes sociais.









Na vizinha Espanha, o incidente não passou despercebido e a imprensa não perdoou a atitude do internacional português no jogo de pré-época com a equipa de José Mourinho. O ‘Mundo Deportivo’ classifica o jogador como reincidente, ao escrever que o central “não muda”, e recorda o episódio com Javier Casquero, em 2008/09, quando o português, na altura ao serviço do Real Madrid, pontapeou o adversário quando este estava no chão.





Leia também Jorge Jesus e Sérgio Conceição pegados no fim do clássico. Saiba tudo o que disseram os treinadores A confusão começou na segunda parte, após um lance entre Bruno Costa, Pepe e Mkhitaryan. Houve empurrões entre jogadores e staff, com o técnico Sérgio Conceição envolvido. O lance originou uma espécie de ‘batalha campal’ , com elementos das duas equipas a envolverem-se numa troca acesa de palavras em pleno relvado.

A partir da bancada do Estádio Bela Vista, no Algarve, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, interveio com um telefonema para Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, que se encontrava no relvado. Momentos depois, o jogo retomou normalmente.

golo da época é de taremi



O golo de Mehdi Taremi no Chelsea-FC Porto (0-1), dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi esta quinta-feira eleito o melhor da temporada 2020/21 pela UEFA. O pontapé de bicicleta do avançado iraniano, de 29 anos, reuniu cerca de 30 por cento dos votos.





Em segundo lugar ficou Lorenzo Insigne, com o golo apontado no Bélgica-Itália, nos ‘quartos’ do Euro 2020. Kemar Roofe (Rangers) fechou o pódio, com o golo que marcou no jogo frente ao Standard Liège, na fase de grupos da Liga Europa.