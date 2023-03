Pepê deve ser o escolhido de Sérgio Conceição para assumir o papel de Otávio no decisivo jogo desta terça-feira com o Inter Milão para os oitavos de final da Champions, em que os dragões têm de anular o 1-0 da primeira mão.



Com o internacional português castigado, caberá ao brasileiro o lugar de estratega da equipa, partindo do lado direito.









Ver comentários